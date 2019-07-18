Зеленский заявил об отстранении руководителя "Укртрансбезопасности" [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отстранении Михаила Ноняка от обязанностей руководителя Госслужбы по безопасности на транспорте. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Об этом он заявил во время заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, говоря о коррупции в дорожной сфере.
"Президент сообщил, что за значительные недостатки в работе 17 июля был отстранен от исполнения обязанностей руководитель "Укртрансбезопасности" Михаил Ноняк", - говорится в сообщении.
Зеленский также добавил, что Украина ежегодно тратит 4 млрд гривень на дороги, "а дорог нет" именно из-за отсутствия должного контроля, несоблюдение установленных норм веса автотранспорта и поборы со стороны работников этой государственной службы.
Ранее сообщалось, что у Зеленского рассказали о переговорах с Путиным.
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