Чутки про кризу на вітчизняному ринку мінеральних добрив - не мають жодної підстави. Про таке заявили представники галузі під час спільної пресконференції Федерації роботодавців та спілки хіміків України. Мовляв, попри ембарго на російські добрива, що діє від першого липня, галузь повністю забезпечує потреби сільгоспвиробників.

Як розвивається виробництво мінеральних добрив в Україні - розкажуть наші кореспонденти.

Попри заборону на експорт російських добрив РФ продовжує ввозити свою продукцію до України. Здебільшого поза законом - через треті держави. Хіміки наводять приклад Туреччини. Коли через неї, під виглядом добрива власного виробництва, насправді постачають продукцію з Росїі. А це створює недоброчесну конкуренцію в Україні. Звідси й з'явилися чутки, про нібито кризу в хімічній галузі. Та самі підприємці кажуть - у найближчі місяці можуть наростити виробничі потужності та забезпечити аграріїв стовідсотково відчизняним добривом.

"За первое полугодие было произведено порядка 600 тысяч тонн товарной продукции, мы производим амиак, карбонид, амиачную селитру и карбомидо-амиачную смесь и в первые месяцы лета были произведены ремонты технологического оборудования, в связи с этим во второй половине полугодия мы ожидаем увеличения производства продукции до 800 тысяч тонн. На сегодня мы не имеем проблем по дефициту технологических кадров. ЗП была повышена с февраля, поэтому оттока персонала нет. И я хотел бы заверить производителей, что по поводу Черкасского "Азота", а также наших коллег проблем в обеспечении минеральными удобрениями не будет", - говорить Віталій Скляров, голова ПАТ "Азот".

"Что касается ближайшей перспективы, согласно нашим планам мы сможем обеспечить все, что запланировали аграрии и то, что нам было доведено Минэкономразвития те планы, которые мы подтвердили соответствующим образом, я думаю и вряд ли есть смысл аграриям беспокоиться", - говорить Степан Кімінчіджі, заступник директора ПАТ "Одеський припортовий завод".

Нині азотним добривом виробники покривають потреби аграріїв на 100 відсотків. Представник Сєвєродонецького Азоту каже, наразі необхідно розширювати внутрішній ринок.

"Внутренний рынок может не переживать, и дословно не передавать наши мощности. На мой взгляд начинают превышать потребности, особенно по карбонитной группе нужно принимать меры по наращиваю внутреннего рынка, чтобы он соответствовал нашему потенциалу", - говорить Валентин Голубєв, заступник голови правління ПРАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот".

Частину продукції вітчизняний хімпром може продавати до інших країн. Кажуть, якість - не гірша за європейську.

"Качество нашей продукции на уровне как российских, так и европейских производителей, мы сертифицированы по системе ИСО. Мы своей продукцией удовлетворяем наших потребителей, мы имеем в своей продукции помимо основных компонентов фосфор, азот и калий, серу, кальций, которые так же как микроэлементы дополнительно питают растение и улучшают и получение результата у агропроизводителей", - говорить Олег Денщиков, директор з виробництва ПАТ "Сумихімпром".

Ціни ж на вітчизняні добрива низькі та конкурентноздатні - кажуть виробники. Переважно їхня вартість залежить від ціни на газ. Тож якщо тариф на блакитне паливо не зростатиме - вартість добрив теж залишиться без змін.