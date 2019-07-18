Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий жестко отреагировал на требования президента Украины Владимира Зеленского о проведении внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Соответствующий пост спикер опубликовал на своей странице в популярной социальной сети.

Парубий отметил, что представление президента от 17 июля оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства. Однако он готов согласовать дату проведения сессии в случае поступления правильно оформленного представления от главы государства.

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"Уважаемый господин Зеленский! Вынужден снова повторить, что Ваше представление от 17 июля 2019 было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вчера я вежливо попросил Вас исправить эту ошибку. А также предоставил аргументированное, развернутое и исчерпывающее юридическое обоснование", - написал глава парламента.

В случае поступления правильно оформленного документа глава парламента утверждает, что обеспечит проведение внеочередной сессии Верховной Рады в кратчайшие сроки.

"Если Вы действительно хотите проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу, ваш офис без каких-либо трудностей мог бы быстро и эффективно привести текст письма президента Украины к Верховной раде Украины в соответствие с требованиями закона... Как я уже отмечал, в кратчайшие сроки я обеспечу проведение внеочередной сессии. В случае поступления соответствующего представления, я готов согласовать соответствующую дату проведения внеочередной сессии Верховной рады Украины и безотлагательно подписать распоряжение о ее подготовке", - подчеркнул Парубий.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский просит Парубия о внеочередном заседании Рады. А также Зеленский уволил 12 послов