Помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир высказался касательно отмены военного парада на День Независимости. Шефир считает, что парад, как популизм Украине не нужен. Об этом он рассказал LB.ua.

"У меня засели в голове воспоминания о Иловайский котел 2014 года. Тогда я слышал и читал мнения военных, в связи с парадом произошла та трагедия, что какие-то войска или техника не были вовремя отправлены на фронт. Поэтому парад как популизм, мне кажется, не нужен ", - пояснил Шефир.

Он добавил, что Путин может пойти на мир, потому что армия, встречала сопротивление со стороны Украины в 2014 году, и сегодняшняя - два разных уровня по боевым опытом, по оснащению. Шефир отметил, что также видно, чего еще не хватает и как живут солдаты в АТО.

"Я считаю, что парад - способ показать быструю победу. У нас ведь не спринтерская дистанция", - добавил Шефир.

Раньше сообщалось о том, что у Зеленского предложили обменять Вышинского на Сенцова. А специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер осудил выдачу российских паспортов украинским гражданам.