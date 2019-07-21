Запрацювали виборчі дільниці й за кордоном.

Першими голосувати пішли українці Австралії та Нової Зеландії - ще о першій ночі за Київським часом. За ними - діаспоряни в Японії та Південній Кореї. Завершиться волевиявлення у Сан-Франциско, там дільниця зачиниться о 6 ранку понеділка.

За даними ЦВК, за межами України працюватимуть 102 виборчі майданчики, вони становлять єдиний закордонний виборчий округ. На президентських перегонах у травні він налічував близько півмільйона виборців.