За кордоном відкрилися перші виборчі дільниці [ Редактировать ]
Запрацювали виборчі дільниці й за кордоном.
Першими голосувати пішли українці Австралії та Нової Зеландії - ще о першій ночі за Київським часом. За ними - діаспоряни в Японії та Південній Кореї. Завершиться волевиявлення у Сан-Франциско, там дільниця зачиниться о 6 ранку понеділка.
За даними ЦВК, за межами України працюватимуть 102 виборчі майданчики, вони становлять єдиний закордонний виборчий округ. На президентських перегонах у травні він налічував близько півмільйона виборців.
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