Под Киевом работник ритуальной службы устроил стрельбу [ Редактировать ]
В Киевской области в городе Ирпень произошел инцидент. Известно, между сотрудниками двух ритуальных компаний возник конфликт, вследствие которого произошла стрельба. В результате происшествия был ранен один из мужчин, передает "РБК-Украина".
По предварительным данным, во время ссоры между представителями двух ритуальных служб возникла драка при участии двух мужчин. Один из мужчин нанес удар в лицо другому, после чего достал пистолет и дважды выстрелил.
Отмечается, что пострадавшим оказался 26-летний житель пгт. Ворзель. Медработники обнаружили у пострадавшего непроникающее огнестрельное ранение левой подключичной области и передней брюшной стенки.
На месте происшествия правоохранители обнаружили пистолет "ПМР" калибра 9 мм, разрешительные документы, магазин и шесть патронов с резиновыми пулями. Также правоохранители изъяли автотранспорт участников инцидента.
Кроме того, полиция в порядке статьи 208 УПК Украины задержала стрелка. Злоумышленником оказался 59-летний житель пгт. Гомель. По факту происшествия открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в запорожском кафе произошла стрельба, а также в Киеве во дворе обстреляли автомобиль.
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