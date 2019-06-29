В Киеве произошла массовая драка со стрельбой (видео) [ Редактировать ]
В субботу, 29 июня, в Киеве на улице Автозаводской в одном из ресторанов произошел инцидент. Между посетителями заведения начался конфликт, который перерос в массовую драку и стрельбу, передает "Информатор".
По предварительной информации, на танцполе ресторана поссорились двое мужчину, в результате чего завязалась драка. Один из мужчин достал нож, а затем его повалили на пол и вывели на улицу. Спустя некоторое время, провокатор вернулся в заведение на авто с четырьмя товарищами.
Группа людей забежала внутрь и начала новый этап конфликта с применением газовых баллончиков и оружия: одному мужчине нападавшие выстрелили в ногу. Во время драки в заведении находились дети. После этого мужчины сели в черный Seat и скрылись. На месте работала полиция Оболонского района, а для поиска подозреваемых в городе ввели оперативный план "Сирена".
Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина едва не зарубил зятя, а также под Херсоном пенсионер жестоко расправился с супругами.
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