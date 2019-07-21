Вже завершилося волевиявлення на виборчому окрузі в Австралії. Там проголосували 57 діаспорян. Закрилися дільниці також в Японії та Південній Кореї. Найостаннішою зачиниться в Сан-Франциско - о 6 ранку понеділка.

За даними ЦВК, за межами України працюватимуть 102 пункти для голосувань, вони становлять єдиний закордонний виборчий округ. На президентських перегонах у травні його навідали близько півмільйона громадян.