В Австралії, Японії та Південній Кореї завершилися голосування на виборчих дільницях [ Редактировать ]
Вже завершилося волевиявлення на виборчому окрузі в Австралії. Там проголосували 57 діаспорян. Закрилися дільниці також в Японії та Південній Кореї. Найостаннішою зачиниться в Сан-Франциско - о 6 ранку понеділка.
За даними ЦВК, за межами України працюватимуть 102 пункти для голосувань, вони становлять єдиний закордонний виборчий округ. На президентських перегонах у травні його навідали близько півмільйона громадян.
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