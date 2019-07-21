В неділю, 21 ливня, в ефірі передачі "Подробиці вибору" Альона Шкрум, народний депутат від партії "Батьківщина", відреагувала на перші результати виборів.

- Як вам вибори? Чи готові ви були до таких результатів?

- Я була готова до таких результатів. Це може подобатись, може не подобатись ,але треба приймати результати, як вони є. Я хочу подякувати всім українцям, які прийшли і проголосували.

- Ви - одна з тих партій, в яких стале електоральне ядро? Ви плануєте увійти до нової коаліції?

- Насправді, в нас є партія, яка виграла ці вибори. Можу казати це абсолютно відверто - це "Слуга народу". Вони, як переможці будуть вирішувати, кому формувати коаліцію. Ми сказали під час виборів, що ми готові до коаліції, готові підтримувати правильні рішення і реформи. Більш того, вважаємо, що ми чи не єдині, в кого є чіткий план, що має зробити нова коаліція. Це перезавантаження медичної реформи, не продаж української землі, доки він не буде прозорим, тарифи на газ і т.д. В нас є чіткий економічний план. Ми готові підтримувати Зеленського, розглядати питання.

- За даними соціологів, весь день здавалось, що саме у "Батьківщини" буде та "золота картка" для формування коаліції. Тож можна було б говорити про прем’єрство Тимошенко. Монобільшості не буде, "золотої" картки вже немає, як ви думаєте?

- Монобільшості вже не буде. Я вважаю, що для України це добре. Монобільшість за останні 100 років для України закінчувалась погано. У кого буде "золота" акція…я такими категоріями не мислю. Я можу сказати, з ким ми ніколи не підемо коаліцію - з партією "Опозиційна платформа - За життя" та партії Петра Порошенко.