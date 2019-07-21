В страшной аварии под Тернополем пострадало восемь человек (фото) [ Редактировать ]
В субботу, 20 июля, в Тернопольской области вблизи села Торское произошло ДТП. Известно, что на дороге не разминулись Renault Logan и Renault Trafic, передает "УНН".
Отмечается, что вследствие аварии пострадало восемь человек. По предварительным данным, 63-летний житель Борщевского района, управляя автомобилем Renault Logan, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Renault Trafic. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель легковушки и двое его пассажиров - 40-летняя женщина и 18-летняя девушка.
Травмы также получили 5 человек, находившихся в микроавтобусе, среди них двое несовершеннолетних: 8-летний мальчик и 15-летняя девушка. Всех пострадавших госпитализировали в больницу. У них диагностировали легкие и средней тяжести телесные повреждения.
В результате столкновения автомобиль Renault Logan сгорел на месте происшествия.
У водителей отобрали кровь для проверки на содержание алкоголя. Событие внесено в ЕРДР в соответствии со статьей 286 УКУ. Продолжается следствие.
Ранее сообщалось, что под Харьковом полицейские попали в серьезное ДТП, а также в страшной аварии погибли девять человек.
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