В воскресенье, 21 июля, во Львовской области на автодороге Киев - Чоп в селе Козева произошло ДТП. Известно, что в результате аварии погибла женщина, а двое детей получили ранения, передает "УНН".

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Traffic, 19-летний житель Сколевского района, выехал за пределы проезжей части дороги на остановку и совершил наезд на женщину и двух детей. После этого автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Жительницу Сколевского района и двух ее дочерей в возрасте 12 и 14 лет с телесными повреждениями доставили в больницу. Женщина умерла, диагнозы детей уточняются.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос о задержании водителя.

Ранее сообщалось, что в Запорожье сгорела маршрутка, а также в Ивано-Франковске женщина-водитель переехала ребенка.