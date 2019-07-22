В понедельник, 22 июля, в Киеве и Киевской области ожидается сильная гроза. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает Укргидрометцентр.

Согласно данным синоптиков, грозу киевлянам и жителям региона следует ожидать в первую половину дня и до конца суток. Также в связи с непогодой объявлен "желтый" уровень опасности.

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