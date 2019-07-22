Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности [ Редактировать ]
Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности Фото: Pixabay
В понедельник, 22 июля, в Киеве и Киевской области ожидается сильная гроза. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает Укргидрометцентр.
Согласно данным синоптиков, грозу киевлянам и жителям региона следует ожидать в первую половину дня и до конца суток. Также в связи с непогодой объявлен "желтый" уровень опасности.
Также мы писали о том, какой будет погода на ближайшую неделю с 22 по 26 июля.
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