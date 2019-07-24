У Канаді в ДТП потрапили два шкільних автобуси. Понад півсотні дітей від 7 до 12 років поверталися з літнього табору.

За даними поліції, авто, яке їхало перед ними, раптово зупинилося. Після зіткнення в автобусах виникла пожежа. Декілька дітей і дорослих отримали легкі ушкодження.