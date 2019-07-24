В Днепре на предприятии произошло ЧП [ Редактировать ]
В Днепре на одном из предприятий отравились 17 работников. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
У всех пострадавших диагностировали пищевое отравление.
"В течение 20-23 июля в лечебные учреждения г. Днепр с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 17 работников ООО "Миропласт", которые употребляли еду, которую предоставляла ООО "Синявская Н.В.". Проводится комплекс противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что под Черкассами в кафе массово отравились люди, а также популярный плод "убил" более 50 детей.
по теме
Известный украинский ведущий трагически погиб в Одессе
В среду, 17 июля, известный ведущий и конферансье трагически погиб в Одессе
Отравление фруктами: что делать и как избежать
Лето - время свежих фруктов. А, вместе с этим, и время опасности, ведь этими фруктами можно достаточно серьезно отравиться
Друзья подожгли женщину во время "вечеринки" на кладбище
В Голой Пристани компания людей организовала "вечеринку" на кладбище
Труп несколько часов пролежал на детской площадке
В Запорожье человек умер на детской площадке