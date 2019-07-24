В Днепре на одном из предприятий отравились 17 работников. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

У всех пострадавших диагностировали пищевое отравление.

"В течение 20-23 июля в лечебные учреждения г. Днепр с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 17 работников ООО "Миропласт", которые употребляли еду, которую предоставляла ООО "Синявская Н.В.". Проводится комплекс противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Черкассами в кафе массово отравились люди, а также популярный плод "убил" более 50 детей.