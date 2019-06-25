Под Черкассами в кафе массово отравились люди [ Редактировать ]
В Черкасской области в поселке Бузовка Жашковского района произошло ЧП. Во время празднования мероприятия отравились 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы Черкасской области.
По предварительной информации, посетители праздновали в кафе день рождение. Среди пострадавших из 12 человек есть три ребенка. Всех их госпитализировали в Жашковскую центральную районную больницы в состоянии средней тяжести.
После этого работники Госпотребслужбы провели проверку заведения. В результате нашли грубые нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов. Также уже составлен протокол о правонарушении в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов.
Работу кафе приостановили до завершения санитарно-эпидемиологического расследования вспышки. Об инциденте уже сообщили полиции и органам местной власти.
Ранее сообщалось, что в летнем лагере отравились 30 детей, а также во Франции врач намеренно отравил 17 пациентов.
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