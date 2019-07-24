Генеральная прокуратура Украины приостановила досудебное расследование касательно подозреваемых в организации нападения на Екатерину Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина. Об этом сообщает "Униан".

Известно, что адвокаты Мангера хотят обжаловать это решение, а потерпевшие считают, что подозреваемые могут навсегда уйти от ответственности.

Украинские СМИ сообщают, что ГПУ приостановила следствие по Гандзюк 16 июля. Как свидетельствует документ, Генпрокуратура выделила подозреваемых в одно производство и остановила его из-за того, что один из них, Алексей Левин, находится в розыске. И по нему пока нет возможности проводить следственные действия в Украине.

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Представительница семьи Гандзюк и защита Мангера подтвердили информацию о приостановлении расследования. Обе стороны возразили против такого решения Генеральной прокуратуры.

Причину такого решения не оглашают.

Раньше сообщалось о том, что подозреваемые по делу Гандзюк признали вину. А также подозреваемый просит встречи с Зеленским.