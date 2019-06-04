Подозреваемые по делу Гандзюк признали вину: сколько лет они получат [ Редактировать ]
Исполнители нападения на активистку Екатерину Гандзюк признали себя виновными и пошли на сделку со следствием. Стороны договорились о сроке лишения свободы от 4 до 6 с половиной лет в тюрьме, поскольку все они признали свою вину. Официальный приговор будет объявлен 6 июня.
Суд из Херсона перенесли в Покровский суд в Днепропетровской области. Однако, вместо того, чтобы рассматривать сделку со следствием, которую пяти обвиняемым предложило следствие, судья больше трех часов рассматривала ходатайство другого адвоката Владислава Мангера.
Так, адвокаты одного из возможных заказчиков убийства, Мангера, пытались вмешаться в процесс, хотя это заседание суда их не касалось. Это отдельное производство, в котором Мангера даже нет, как стороны. После этого стороны сразу перешли к подписанию соглашения со следствием. Все 5 обвиняемых, включая одного из организаторов преступления Сергея Торбина, признали свою вину.
Какие приговоры получат подозреваемые в исполнении преступления?
Суд зачитал по каждому из них предложенную сделку со следствием. Сергей Торбин получит приговор - 6,5 лет за решеткой. Ему и другим 4 исполнителям ранее смягчили подозрение. Теперь их обвиняют в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, а не в убийстве. Произошло это как раз потому, что они, мол, согласились признать свою вину и готовы на сделку со следствием.
Другой подозреваемый Никита Грабчук получит 6 лет лишения свободы, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский - получат по 4 года заключения, а Виктор Горбунов - 3 года. Соглашение подписали все стороны, в том числе потерпевший отец погибшей Екатерины Гандзюк - Виктор Гандзюк.".
Ранее отец Гандзюк обратился к Владимиру Зеленскому. Также сообщалось, что в суд направили обвинительные акты.
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