В пятницу, 21 июня, подозреваемый в деле об убийстве Екатерины Гандзюк сделал заявление. Так, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер попросил президента Владимира Зеленского встретиться с ним. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Мангер заявил, что обвинения в его сторону безосновательны и звучат, потому что "так нужно Порошенко и его кумовьям".

"Знаю, что Президент Украины Владимир Зеленский принял решение встретиться с отцом Екатерины Гандзюк. Могу себе представить, что он будет говорить обо мне с бумажки, которую ему вручат политтехнологи, раскручивающие сегодня его страницу в Facebook, и прочие наемники", - пишет Мангер.

Он также заявил, что готов представить доказательства в свою защиту. В частности, рассказать о нарушениях в работе СБУ.

"Владимир Александрович, если вы гарантируете права всех граждан Украины, то я имею право просить вас встретиться со мной. Я готов подробно рассказать и показать, с чего мне придумали обвинения порошенковские прокуроры", - сказано в посте.

Ранее сообщалось, что подозреваемые по делу Гандзюк признали вину.