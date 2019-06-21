Убийство Гандзюк: подозреваемый просит встречи с Зеленским [ Редактировать ]
В пятницу, 21 июня, подозреваемый в деле об убийстве Екатерины Гандзюк сделал заявление. Так, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер попросил президента Владимира Зеленского встретиться с ним. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Мангер заявил, что обвинения в его сторону безосновательны и звучат, потому что "так нужно Порошенко и его кумовьям".
"Знаю, что Президент Украины Владимир Зеленский принял решение встретиться с отцом Екатерины Гандзюк. Могу себе представить, что он будет говорить обо мне с бумажки, которую ему вручат политтехнологи, раскручивающие сегодня его страницу в Facebook, и прочие наемники", - пишет Мангер.
Он также заявил, что готов представить доказательства в свою защиту. В частности, рассказать о нарушениях в работе СБУ.
"Владимир Александрович, если вы гарантируете права всех граждан Украины, то я имею право просить вас встретиться со мной. Я готов подробно рассказать и показать, с чего мне придумали обвинения порошенковские прокуроры", - сказано в посте.
Ранее сообщалось, что подозреваемые по делу Гандзюк признали вину.
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