В Великой Британии после отставки премьер-министра Терезы Мэй королева Елизавета II назначила Бориса Джонсона на вакантную должность. Об сообщает телеканал Sky News.

Известно также, что королева поручила ему сформировать правительство.

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После встречи с монархом Джонсон отправится в резиденцию британских премьер-министров, где впервые выступит с речью в качестве главы правительства.

Раньше сообщалось о том, что Тереза Мэй, которая завершает свою деятельность на посту премьер-министра Великобритании, рассказала, чем планирует заниматься после отставки.