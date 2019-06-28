Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела встречу с президентом России Владимиром Путиным. Там она указала на необходимость деэскалации ситуации в Украине. Об этом сообщает "РИА Новости".

Известно, что Мэй сказала, что действия России в Украине вызывают глубокое беспокойство и что условием любого прогресса является деэскалация конфликта и предоставление свободы 24 украинским морякам, чьи суда были насильно задержаны в Черном море.

Также во время встречи с Путиным премьер-министр Великобритании призвала предотвратить наступление правительственных сирийских сил в Идлибе.

Напомним, в пятницу, 28 июня, Мэй и Путин провели переговоры "на полях" саммита G20 в Осаке.

Раньше сообщалось о том, что украинские военнопленные вернутся домой. А президент Украины Владимир Зеленский организовал экстренный брифинг, во время которого обратился к президенту России Владимиру Путину и жестко раскритиковал работу МИД Украины, Верховной Рады и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.