Тереза Мэй обратилась к президенту России с просьбой об Украине [ Редактировать ]
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела встречу с президентом России Владимиром Путиным. Там она указала на необходимость деэскалации ситуации в Украине. Об этом сообщает "РИА Новости".
Известно, что Мэй сказала, что действия России в Украине вызывают глубокое беспокойство и что условием любого прогресса является деэскалация конфликта и предоставление свободы 24 украинским морякам, чьи суда были насильно задержаны в Черном море.
Также во время встречи с Путиным премьер-министр Великобритании призвала предотвратить наступление правительственных сирийских сил в Идлибе.
Напомним, в пятницу, 28 июня, Мэй и Путин провели переговоры "на полях" саммита G20 в Осаке.
Раньше сообщалось о том, что украинские военнопленные вернутся домой. А президент Украины Владимир Зеленский организовал экстренный брифинг, во время которого обратился к президенту России Владимиру Путину и жестко раскритиковал работу МИД Украины, Верховной Рады и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
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