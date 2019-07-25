В четверг, 25 июля, в Киеве возле станции метро "Черниговская" обнаружили бездыханное тело мужчины. Труп лежал на склоне прямо у перрона станции метро. Об этом сообщает "Информатор".

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Мужчина был без обуви. Вероятно, что он скончался около полуночи. На вид погибшему было около 40 лет. При предварительном осмотре тела следователи не обнаружили следов насильственной смерти. Обстоятельства трагического инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Киеве разъяренная женщина зверски убила мужчину, а также пенсионерка случайно убила себя уколом.