В Киеве на проспекте Победы произошел жуткий инцидент. Известно, что бездомный на почве конфликта убил мужчину, передает пресс-служба полиции Киева.

По предварительной информаци, происшествие случилось во время того, как мужчины распивали алкогольные напитки. Между ними завязалась ссора, которая закончилась дракой. От полученных травм один из товарищей погиб на месте, а злоумышленник скрылся.

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Погибшему было 40-50 лет. Мужчину, который совершил преступление, задержали. Им оказался 35-летний бездомный. Он признался в совершенном преступлении.

Следственный отдел Святошинского управления полиции в Киеве начал уголовное производство по части 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время пожара погибла пенсионерка, а также под Харьковом солдат застрелился из автомата.