В Скадовске из пансионата экстренно госпитализировали детей [ Редактировать ]
В среду, 24 июля, из пансионата "Буревестник", который находится в с. Лазурное Скадовского района, экстренно госпитализировали 14 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"24 июля в инфекционное отделение Скадовского ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 14 детей (2005-2011 г.р.), которые отдыхают в пансионате" Буревестник "с. Лазурное Скадовского района. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что под Черкассами в кафе массово отравились люди, а также популярный плод "убил" более 50 детей.
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