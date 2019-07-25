В Скадовске из пансионата экстренно госпитализировали детей/ Фото: Pixabay

В среду, 24 июля, из пансионата "Буревестник", который находится в с. Лазурное Скадовского района, экстренно госпитализировали 14 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"24 июля в инфекционное отделение Скадовского ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 14 детей (2005-2011 г.р.), которые отдыхают в пансионате" Буревестник "с. Лазурное Скадовского района. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что под Черкассами в кафе массово отравились люди, а также популярный плод "убил" более 50 детей.