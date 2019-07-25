ЦИК заканчивает обработку голосов: как сформировались рейтинги [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия обработала 99,85% электронных протоколов.
По предварительным результатам, в Верховную Раду IX созыва по спискам проходят партии:
- "Слуга народа" - 43,17% голосов избирателей,
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,03%,
- "Батькивщина" - 8,18%,
- "Европейская солидарность" - 8,10%
- "Голос" - 5,82%.
Согласно данным на сайте ЦИК по состоянию на утро четверга, 25 июля, не преодолевают 5%-ный проходной барьер "Радикальная партия" (4,01%), "Сила и честь" - 3,82%, "Оппозиционный блок" - 3,03%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,41% голосов.
Партия Шария набирает 2,23% голосов, Свобода - 2,15%, Гражданская позиция - 1,04%.
Менее 1% набрали "Партия зеленых" (0,66%), партия "Самопомич" (0,62%).
Раньше сообщалось о том, что явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в истории.
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