Курт Волкер прибыл в Киев [ Редактировать ]
Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер прибыл в Киев. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Кроме того, о встрече с представителем США сообщил член команды президента Владимира Зеленского Абромавичюс.
"С послами Волкером и Тейлором обменялись мнениями относительно перспектив реформирования Украины и о сотрудничестве в ОПК (оборонно-промышленном комплексе - ред.)", - отметил Абромавичус.
По предварительным данным, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер должен посетить Восток Украины.
Ранее сообщалось, что Волкер прокомментировал российские паспорта на Донбассе.
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