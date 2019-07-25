Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер прибыл в Киев. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Кроме того, о встрече с представителем США сообщил член команды президента Владимира Зеленского Абромавичюс.

"С послами Волкером и Тейлором обменялись мнениями относительно перспектив реформирования Украины и о сотрудничестве в ОПК (оборонно-промышленном комплексе - ред.)", - отметил Абромавичус.

По предварительным данным, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер должен посетить Восток Украины.

Ранее сообщалось, что Волкер прокомментировал российские паспорта на Донбассе.