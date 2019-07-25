Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Екатерину Слядневу заместителем председателя Службы внешней разведки Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Назначить Слядневу Екатерину Анатольевну заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.
Известно, что Екатерина Сляднева училась на кафедре судоустройства, прокуратуры и адвокатуры во Львовском университете бизнеса и права. Она работала заместителем начальника управления по надзору в уголовном производстве прокуратуры Киева.
Ранее сообщалось, что Зеленский уволил глав РГА в Киеве.
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