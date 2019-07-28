27 июля в 20:44 в Службу спасения поступило сообщение о том, что нужна помощь в поисках пропавшего ребенка, который возможно утонул в пруду села Глодосы, Новоукраинского района.

Спасатели 19 Государственной пожарно-спасательной части Новоукраинки достали тело мальчика из водоема.

Им оказался местный житель 2008 года рождения. Обстоятельства гибели ребенка выясняются.

Фото: ugorod.kr.ua

Фото: ugorod.kr.ua

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