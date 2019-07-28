Труп ребенка нашли на дне озера [ Редактировать ]
27 июля в 20:44 в Службу спасения поступило сообщение о том, что нужна помощь в поисках пропавшего ребенка, который возможно утонул в пруду села Глодосы, Новоукраинского района.
Спасатели 19 Государственной пожарно-спасательной части Новоукраинки достали тело мальчика из водоема.
Им оказался местный житель 2008 года рождения. Обстоятельства гибели ребенка выясняются.
Фото: ugorod.kr.ua
Фото: ugorod.kr.ua
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