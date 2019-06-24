Игрушка едва не убила младенца [ Редактировать ]
Под Кировоградом ребенок едва не задушился веревкой от игрушки, передает "УНН".
В полицию поступило сообщение, что в одном из домов слышны крики детей. Стало известно, что родители оставили детей без присмотра.
Двое старших, возрастом около двух и трех лет, находились во дворе, но из дома издавался крик младенца. Выяснилось, что веревка, которой к детской кровати была привязана игрушка, находилась на шее ребенка и уже начала затягиваться. Сотрудник полиции распутал веревку и вызвал "скорую".
Учитывая условия проживания на место вызвали представителя службы по делам детей. Их передали в детскую больницу. В отношении 32-летней матери работники полиции составили административные материалы, а также подготовили документ, чтобы изъять детей из семьи.
Ранее сообщалось, что под Житомиром утонул 10-летний ребенок.
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