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28 июля в Одессе, на стадионе "Черноморец" донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" разыграли первый трофей сезона 2019-20. За последние годы заполненные болельщиками трибуны стали визитной карточкой Южной Пальмиры. Приятно, что в этот раз традиция продолжилась.

Обе команды провели активное межсезонье. "Горняки" обрели нового тренера, коим стал португальский специалист Луиш Каштру. Во время подготовки к чемпионату "оранжево-черные" сыграли девять игр, проиграв лишь единожды. "Динамо" было менее успешно в товарищеских матчах (2 победы, 4 ничьи, 2 поражения), что определенно настораживало, ведь киевлянам уже через неделю открывать еврокубковый сезон с непростым соперником. И времени на раскачивание у них не было, поскольку оптимальная форма нужна "здесь и сейчас".

Без того непростая ситуация "бело-синих" усложнилась переполненным лазаретом, в котором по-прежнему находились Соль, Цыганков и Дуэлунд. Также в матче "Шахтером" Хацкевич не мог рассчитывать на Русина с Сидклеем. Тем не менее тренер "динамовцев" не стал придумывать ребус, выпустив на правом фланге атаки новичка клуба - Александра Караваева.

Уже со стартовых минут подопечные Каштру устроили навалу на ворота Бойко, с которой киевляне насилу справились. Из-за высокого прессинга последние нередко ошибались, но распорядиться подарками судьбы "оранжево-черные" как следует не сумели. Ближе к экватору первого тайма "динамовцы" начали создавать моменты. Так, на 27-й минуте Вербич после прострела Караваева с правого фланга должен был открывать счет в матче, однако противник заблокировал удар. Позднее шанс отличиться был и у Беседина.

В момент, когда команды уже мысленно были в раздевалке, забил Алан Патрик. Бразилец воспользовался неразберихой в штрафной соперника, точно отправив мяч в дальний угол ворот.

Вторая половина игры прошла по схожему с первой сценарием. Киевляне имели проблемы с выходом из обороны в атаку, и мало что удавалось создавать у ворот "горняков", которые доминировали по всем показателям. Как оказалось, столичная машина попросту набирала ход, достигнув пика за десять минут до финального свистка.

На 80-й минуте Бурда восстановил равенство в матче, замкнув головой навес Де Пены с углового, затем Гармаш сразу же добил оказавшийся в нокдауне "Шахтер".

Таким образом, "Динамо" второй год подряд становится обладателем Суперкубка Украины, а Каштру терпит первое поражение в официальных матчах у руля "оранжево-черных".

Суперкубок Украины

"Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк) - 2:1

Голы: Бурда, 80; Гармаш, 83 - Алан Патрик, 45+3.

"Динамо": Бойко, Кендзера, Кадар, Бурда, Миколенко, Шепелев, Гармаш, Буяльский, Караваев (Де Пена, 68), Вербич (Цитаишвили, 74), Беседин.

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Соломон (Тете, 66), Марлос, Алан Патрик (Дентиньо, 88), Тайсон, Мораес.

Предупреждения: Буяльский, 45+3; Кадар, 72 - Хочолава, 29.

Дебютные поединки в новом сезоне УПЛ обе команды проведут в последний день июля. Киевляне отправятся во Львов, где проэкзаменуют "Карпаты", а "горняки" на стадионе "Ника" померяются силами с "Александрией".

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