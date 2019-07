Фото: arsenal.com

Мадридский "Реал" в драматичном матче Международного кубка чемпионов вырвал победу в серии пенальти у лондонского "Арсенала".

Уже на 9-й минуте встречи "сливочные" остались в меньшинстве. С промежутком в четыре минуты защитник испанцев Начо заработал два "горчичника" и покинул поле, причем вторая карточка - за игру рукой в штрафной. К мячу подошел Ляказетт, и с легкостью реализовал одиннадцатиметровый. Так лондонцы повели в счете.

Спустя четырнадцать минут тот же француз поучаствовал во втором мяче, вывев Обамеянга один-на-один с Навасом. Форвард пробил точно в девятку, не оставив шансов голкиперу "королевского клуба".

Все шло к тому, что "Арсенал" добудет очередную победу в предсезонных матчах и завершит подготовку на мажорной ноте, однако центрбек "канониров" Сократис превзошел достижение предыдущего героя встречи Начо, заработав за две минуты две желтых карточки. Таким образом, составы команд уравнялись и начался совершенно другой футбол.

На 56-й минуте Гарет Бейл сократил отставание "мадридцев" в счете, затем Асенсио восстановил статус-кво. В основное время время коллективы не выявили сильнейшего, и дело дошло до серии пенальти, где триумфовал "Реал".

Победу испанцев омрачила травма Асенсио, который после неудачного действия в обороне покинул поле с помощью врачей.

A close look at Asensio's injury that may force Zidane to eat his own words and keep Gareth Bale... pic.twitter.com/B5eIRFeEww