Фото: arsenal.com

Мадридский "Реал" в драматичном матче Международного кубка чемпионов вырвал победу в серии пенальти у лондонского "Арсенала".

Уже на 9-й минуте встречи "сливочные" остались в меньшинстве. С промежутком в четыре минуты защитник испанцев Начо заработал два "горчичника" и покинул поле, причем вторая карточка - за игру рукой в штрафной. К мячу подошел Ляказетт, и с легкостью реализовал одиннадцатиметровый. Так лондонцы повели в счете.

Спустя четырнадцать минут тот же француз поучаствовал во втором мяче, вывев Обамеянга один-на-один с Навасом. Форвард пробил точно в девятку, не оставив шансов голкиперу "королевского клуба".

Все шло к тому, что "Арсенал" добудет очередную победу в предсезонных матчах и завершит подготовку на мажорной ноте, однако центрбек "канониров" Сократис превзошел достижение предыдущего героя встречи Начо, заработав за две минуты две желтых карточки. Таким образом, составы команд уравнялись и начался совершенно другой футбол.

На 56-й минуте Гарет Бейл сократил отставание "мадридцев" в счете, затем Асенсио восстановил статус-кво. В основное время время коллективы не выявили сильнейшего, и дело дошло до серии пенальти, где триумфовал "Реал".

Победу испанцев омрачила травма Асенсио, который после неудачного действия в обороне покинул поле с помощью врачей.

A close look at Asensio's injury that may force Zidane to eat his own words and keep Gareth Bale... pic.twitter.com/B5eIRFeEww — Douglas (@iamdouglaseze) 24 июля 2019 г.

После первого медицинского осмотра стало известно, что футболист порвал крестообразные связки левого колена. Сроки восстановления в таком случае составляют порядка 8-9 месяцев. Это означает, что 23-летний хавбек пропустит практически весь сезон.

"Реал" (Испания) - "Арсенал" (Англия) - 2:2 (пенальти - 3:2)

Голы: Бэйл, 56, Асенсио, 59 - Ляказетт, 10 (пен), Обамеянг, 24.

"Реал": Навас (Куртуа, 46), Карвахаль (Одриосола, 46), Начо, Рамос (Де ла Фуэнте, 65), Менди (Марсело, 46), Васкес (Иско, 46), Модрич (Валенсиано, 65), Кроос (Фильгадо, 65), Азар (Бэйл, 46), Йович (Варан, 16), Бензема (Асенсио, 46 (Винисиус, 65)).

"Арсенал": Мартинес , Чамберс, Сократис, Колашинац, Дженкинсон, Уиллок (Монреаль, 46), Джака, Озил (Сака, 74), Мхитарян (Нелсон, 75), Обамеянг (Бертон, 75), Ляказетт (Нкетиа, 74).

Предупреждения: Начо, Карвахаль - Сократис.

Удаления: Начо, 9 - Сократис, 40.

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