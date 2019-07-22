Жеребьевка Лиги чемпионов: Динамо" узнало соперника в 3-м квалификационном раунде [ Редактировать ]
Фото: dynamo.kiev.ua
22 июля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20.
С этой стадии в борьбу за трофей главного клубного турнира Старого Света вступает вице-чемпион Украины - киевское "Динамо".
Среди потенциальных соперников киевлян был турецкий "Истанбул Башакшехир", австрийский ЛАСК, бельгийский "Брюгге" и российский "Краснодар". Тем не менее с последними "динамовцы" встретиться не могли, так как УЕФА разводит клубы по политическим причинам.
По итогам жеребьевки, в битве за выход в следующий раунд "бело-синие" встретятся с "Брюгге".
Все пары третьего квалификационного раунда:
Путь представителей лиг
Путь чемпионов
Первые матчи состоятся 6-7 августа, а ответные - 13-го числа. В случае прохода "динамовцев" в следующий раунд, коллектив из Киева снова будет сеянным.
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