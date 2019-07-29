Выборы в Раду: ЦИК осталось принять протоколы от двух округов [ Редактировать ]
Представителям Центральной избирательной комиссии Украины осталось принять оригиналы протоколов от двух окружных избирательных комиссий. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии.
"29 июля ЦИК приняла оригинальные протоколы об итогах голосования трех ОИК. Всего принято оригинальные протоколы об итогах голосования 197 ОИК", - говорится в сообщении.
Также Центризбирком принял протоколы участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей 75 зарубежных избирательных участков.
Раньше сообщалось о том, что в ЦИК сделали заявление об изменении состава комиссии. А также явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в истории.
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