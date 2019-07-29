На Месси напали во время вечеринки [ Редактировать ]
На знаменитого нападающего Лионеля Месси напали во время вечеринки на Ибице, где футболист был с женой Антонеллой Роккуццо. Об этом сообщается на фан-странице в Twitter.
Пытаясь помешать отдыху футболиста, мужчина пробирался через охрану Месси, но ему так и не удалось это сделать - игрока моментально окружили охранники. Путь злоумышленнику преградил охранник. Предварительно известно, что мужчина пытался спровоцировать знаменитого футболиста на конфликт.
Ранее сообщалось, что умер спортсмен Роман Вирастюк.
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