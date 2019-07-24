Фото: twitter.com/europaleague

27 июня начался очередной розыгрыш Лиги Европы - сезона-2019/20. В турнире примут участие 215 команд из 55 футбольных ассоциаций.

Украина, традиционно, в данном соревновании представлена тремя клубами. По итогам предыдущего сезона УПЛ "Александрия" получила прямую путевку в групповой этап, а "Заря" и "Мариуполь" начнут свой еврокубковый путь со 2-го и 3-го квалификационных раундов соответственно. Первым соперником луганчан станет черногорская "Будучность".

Финальный матч турнира состоится 27 мая 2020 года на стадионе "Энерга-Гданьск" в польском Гданьске.

Расписание и результаты матчей:

Второй квалификационный раунд

Путь представителей лиг

Первые матчи

25 июля:

"Пюник" (Армения) - "Яблонец" (Чехия)

"Вентспилс" (Латвия) - "Гзира Юнайтед" (Мальта)

"Габала" (Азербайджан) - "Динамо Тбилиси" (Грузия)

АЕК Ларнака (Кипр) - "Левски" (Болгария)

"Утрехт" (Нидерланды) - "Зриньски Мостар" (Босния и Герцеговина)

"Сачхере" (Грузия) - "Абердин" (Шотландия)

"Гонвед" (Венгрия) - "Университатя Крайова" (Румыния)

"Алашкерт" (Армения) - "Стяуа" (Румыния)

"Арсенал Тула" (Россия) - "Нефтчи" (Азербайджан)

"Ени Малатьяспор" (Турция) - "Олимпия Любляна" (Словения)

"Лехия Гданьск" (Польша) - "Брондбю" (Дания)

"Млада-Болеслав" (Чехия) - "Ордабасы" (Казахстан)

​"Мольде" (Норвегия) - "Чукарички" (Сербия)

"Флора" (Эстония) - "Айнтрахт Франкфурт" (Германия)

"Хеугесунн" (Норвегия) - "Штурм" (Австрия)

"Шахтер Солигорск" (Беларусь) - "Эсбьерг" (Дания)

"Коннах Куэй Номадс" (Уэльс) - "Партизан" (Сербия)

​"Локомотив Пловдив" (Болгария) - "Спартак Трнава" (Словакия)

​"Хапоэль Б-Ш" (Израиль) - "Кайрат Алматы" (Казахстан)

ЦСКА София (Болгария) - "Осиек" (Хорватия)

МОЛ Фехервар (Венгрия) - "Вадуц" (Лихтенштейн)

"Норчепинг" (Швеция) - "Лиепая" (Латвия)

"Люцерн" (Швейцария) - "Клаксвик" (Фарерские острова)

"Арис" (Греция) - АЕЛ (Кипр)

АЗ Алкмар (Нидерланды) - "Хеккен" (Швеция)

"Гент" (Бельгия) - "Вииторул" (Румыния)

"Дунайська Стреда" (Словакия) - "Атромитос" (Греция)

"Женесс" (Люксембург) - "Витория Гимарайнш" (Португалия)

"Вулверхэмптон" (Англия) - "Крусейдерс" (Северная Ирландия)

"Будучность" (Черногория) - "Заря" (Украина)

"Домжале" (Словения) - "Мальме" (Швеция)

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Прогрес" (Люксембург)

"Страсбур" (Франция) - "Маккаби Хайфа" (Израиль)

"Легия" (Польша) - КуПС (Финляндия)

"Торино" (Италия) - "Дебрецен" (Венгрия)

"Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Аполлон" (Кипр)

"Эспаньол" (Испания) - "Стьярнан" (Исландия)

Ответные матчи

31 июля:

"Чукарички" (Сербия) - "Мольде" (Норвегия)

1 августа:

"Ордабасы" (Казахстан) - "Млада-Болеслав" (Чехия)

"Кайрат Алматы" (Казахстан) - "Хапоэль Б-Ш" (Израиль)

"Вииторул "(Румыния) - "Гент" (Бельгия)

"Заря" (Украина) - "Будучность" (Черногория)

КуПС (Финляндия) - "Легия" (Польша)

"Левски" (Болгария) - АЕК Ларнака (Кипр)

"Университатя Крайова" (Румыния) - "Гонвед" (Венгрия)

​"Дебрецен" (Венгрия) - "Торино" (Италия)

"Хеккен" (Швеция) - АЗ (Нидерланды)

АЕЛ (Кипр) - "Арис" (Греция)

"Аполлон" (Кипр) - "Шемрок Роверс" (Ирландия)

"Атромитос" (Греция) - "Дунайська Стреда" (Словакия)

"Вадуц" (Лихтенштейн) - МОЛ Фэхервар (Венгрия)

"Динамо Тбилиси (Грузия) - "Габала" (Азербайджан)

"Зриньски Мостар" (Босния и Герцеговина) - "Утрехт" (Нидерланды)

"Клаксвик" (Фарерские острова) - "Люцерн" (Швейцария)

"Лиепая" (Латвия) - "Норчепинг" (Швеция)

"Маккаби Хайфа" (Израиль) - "Страсбур" (Франция)

"Мальме" (Швеция) - "Домжале" (Словения)

"Нефтчи" (Азербайджан) - "Арсенал Тула" (Россия)

"Брондбю" (Дания) - "Лехия Гданьск" (Польша)

"Яблонец" (Чехия) - "Пюник" (Армения)

"Прогрес" (Люксембург) - "Рейнджерс" (Шотландия)

"Эсбьерг" (Дания) - "Шахтер Солигорск"(Беларусь)

"Гзира Юнайтед" (Мальта) - "Вентспилс" (Латвия)

"Олимпия Любляна" (Словения) - "Ени Малатьяспор" (Турция)

"Айнтрахт Франкфурт" (Германия) - "Флора" (Эстония)

"Стяуа" (Румыния) - "Алашкерт" (Армения)

"Штурм" (Австрия) - "Хеугесунн" (Норвегия)

​"Абердин" (Шотландия) - "Сачхере" (Грузия)

"Осиек" (Хорватия) - ЦСКА София (Болгария)

​"Спартак Трнава" (Словакия) - "Локомотив Пловдив" (Болгария)

​"Витория Гимарайнш" (Португалия) - "Женесс" (Люксембург)

"Крусейдерс" (Северная Ирландия) - "Вулверхэмптон" (Англия)

"Партизан" (Сербия) - "Коннах Куэй Номадс" (Уэльс)

"Стьярнан" (Исландия) - "Эспаньол" (Испания)

Путь чемпионов

Первые матчи

23 июля:

"Арарат-Армения" (Армения) - "Линкольн Сити" (Гибралтар) - 2:0

"Торсхавн" (Фарерские острова) - "Линфилд" (Северная Ирландия) - 2:2

"Шкендия" (Македония) - "Дюделанж" (Люксембург) - 1:2

"Санта Колома" (Андора) - "Астана" (Казахстан) - 0:0

"Тре Пенне" (Сан-Марино) - "Судува" (Литва) - 0:5

24 июля:

"Слован Братислава" (Словакия) - "Фероникели" (Косово)

25 июля:

"Партизани (Албания) - "Шериф" (Молдова)

"Пяст Гливице" (Польша) - "Рига" (Латвия)

"Валюр" (Исландия) - "Лудогорец" (Болгария)

Ответные матчи

30 июля:

"Судува" (Литва) - "Тре Пенне" (Сан-Марино)

"Линкольн Сити" (Гибралтар) - "Арарат-Армения" (Армения)

"Дюделанж" (Люксембург) - "Шкендия" (Македония)

"Фероникели" (Косово) - "Слован Братислава" (Словакия)

"Рига" (Латвия) - "Пяст Гливице" (Польша)

1 августа:

"Шериф" (Молдова) - "Партизани" (Албания)

"Лудогорец" (Болгария) - "Валюр" (Исландия)

"Астана" (Казахстан) - "Санта Колома" (Андора)

"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Торшавн" (Фарерские острова)

Первый квалификационный раунд

"Мальме" (Швеция) - "Баллимена Юнайтед" (Северная Ирландия) - 7:0; 4:0

"Килмарнок" (Шотландия) - "Коннах Куэй Номадс" (Уэльс) - 0:2; 2:1

"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Брейдаблик" (Исландия) - 2:1; 0:0

"Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Бранн" (Норвегия) - 2:1; 2:2

"Витебск" (Беларусь) - КуПС (Финляндия) - 1:1; 0:2

"Торпедо Кутаиси" (Грузия) - "Ордабасы" (Казахстан) - 0:2; 0:1

"Легия" (Польша) - "Европа" (Гибралтар) - 3:0; 0:0

"Хайдук" (Хорватия) - "Гзира Юнайтед" (Мальта) - 1:3; 2:0

"Раднички" (Сербия) - "Флора" (Эстония) - 2:2; 0:2

"Титоград" (Черногория) - ЦСКА София (Болгария) - 0:0; 0:4

"Мура" (Словения) - "Маккаби Хайфа" (Израиль) - 2:3; 0:2

"Кукеси" (Албания) - "Дебрецен" (Венгрия) - 1:1; 0:3

"Тобол" (Казахстан) - "Женесс" (Люксембург) - 1:1; 0:2

"Милсами" (Молдавия) - "Стяуа" (Румыния) - 1:2; 0:2

"Бананц" (Армения) - "Чукарички" (Сербия) - 0:5; 0:3

Б-36 (Фарерские острова) - "Крусейдерс" (Северная Ирландия) - 2:3; 0:2

"Интер" (Финляндия) - "Брондбю" (Дания) - 2:0; 1:4

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Сент-Джозефс" (Гибралтар) - 6:0; 4:0

"Прогрес" (Люксембург) - "Корк Сити" (Ирландия) - 1:2; 2:0

КР (Исландия) - "Мольде" (Норвегия) - 0:0; 1:7

"Левски" (Болгария) - "Ружомберок" (Словакия) - 2:0; 2:0

"Зриньски Мостар" (Босния и Герцеговина) - "Академия Пандев" (Северная Македония) - 3:0; 3:0

МОЛ Фехервар (Венгрия) - "Зета" (Черногория) - 0:0; 5:1

"Хибернианс" (Мальта) - "Шахтер Солигорск" (Беларусь) - 0:1; 0:1

"Нефтчи" (Азербайджан) - "Сперанца" (Молдавия) - 6:0; 3:0

РФШ (Латвия) - "Олимпия" (Словения) - 0:2; 3:2

"Жальгирис" (Литва) - "Гонвед" (Венгрия) - 1:1; 1:3

"Спартак Трнава" (Словакия) - "Радник" (Босния и Герцеговина) - 2:0; 0:2 (по пенальти 3:2)

"Сачхере" (Грузия) - "Фола" (Люксембург) - 2:1; 2:1

"Македония ГП" (Северная Македония) - "Алашкерт" (Армения) - 0:3; 1:3

"Энгордань" (Андорра) - "Динамо Тбилиси" (Грузия) - 0:1; 0:6

"Кайрат Алматы" (Казахстан) - "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) - 2:1; 2:1

"Аполлон" (Кипр) - "Кауно Жалгирис" (Литва) - 4:0; 2:0

"Теута" (Албания) - "Вентспилс" (Латвия) - 1:0; 0:3

"Краковия" (Польша) - "Дунайська Стреда" (Словакия) - 2:2; 1:1

"Левадия" (Эстония) - "Стьярнан" (Исландия) - 3:2; 1:2

"Хеугесунн" (Норвегия) - "Клифтонвилл" (Северная Ирландия) - 5:1; 1:0

"Клаксвик" (Фарерские острова) - "Тракай" (Литва) - 0:0; 1:1

"Динамо Минск" (Беларусь) - "Лиепая" (Латвия) - 1:2; 1:1

"Норчепинг" (Швеция) - "Сент-Патрикс Атлетик" (Ирландия) - 2:1; 2:1

РоПС (Финляндия) - "Абердин" (Шотландия) - 1:2; 1:2

"Домжале" (Словения) - "Бальцан" (Мальта) - 1:0; 4:3

"Хапоэль Б-Ш" (Израиль) - "Лячи" (Албания) - 1:0; 1:1

"Будучность" (Черногория) - "Нарва Транс" (Эстония) - 4:1; 2:0

"Университатя Крайова" (Румыния) - "Сабаил" (Азербайджан) - 3:2; 3:2

"Шкупи" (Северная Македония) - "Пюник" (Армения) - 1:2; 3:3

"Петрокуб" (Молдавия) - АЕК Ларнака (Кипр) - 0:1; 0:1

Предварительный квалификационный раунд

"Кардифф Метрополитан" (Уэльс) - "Прогрес" (Люксембург) - 2:1; 1:0

Энгордань (Андорра) - "Ла Фиорита" (Сан-Марино) - 2:1; 1:0

"Европа" (Гибралтар) - "Сан-Жулиа" (Андорра) - 4:0; 2:3

НСИ (Фарерские острова) - "Баллимена Юнайтед" (Северная Ирландия) - 0:0; 0:2

"Сент-Джозефс" (Гибралтар) - "Приштина" (Косово) - 2:0; 1:1

"Тре Фиори" (Сан-Марино) - "Клаксвик" (Фарерские острова) - 0:4; 1:5

"Клифтонвилл" (Северная Ирландия) - "Барри Таун" (Уэльс) - 4:0; 0:0

Что дальше

25 июля: первые матчи 2-го раунда квалификации

1 августа: ответные матчи 2-го раунда квалификации

5 августа: жеребьевка раунда плей-офф квалификации

8 августа: третий отборочный раунд, первые матчи

15 августа: третий отборочный раунд, ответные матчи

22 августа: раунд плей-офф, первые матчи

29 августа: раунд плей-офф, ответные матчи

30 августа: жеребьевка группового этапа

19 сентября - 12 декабря: групповой этап

16 декабря: жеребьевка 1/16 финала

20 февраля: 1/16 финала, первые матчи

27 февраля: 1/16 финала, ответные матчи

28 февраля: жеребьевка 1/8 финала

12 марта: 1/8 финала, первые матчи

19 марта: 1/8 финала, ответные матчи

20 марта: жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала

9 апреля: 1/4 финала, первые матчи

16 апреля: 1/4 финала, ответные матчи

30 апреля: 1/2 финала, первые матч

7 мая: 1/2 финала, ответные матчи

27 мая: Финал