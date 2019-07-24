Лига Европы 2019/20: расписание и результаты матчей [ Редактировать ]
Фото: twitter.com/europaleague
27 июня начался очередной розыгрыш Лиги Европы - сезона-2019/20. В турнире примут участие 215 команд из 55 футбольных ассоциаций.
Украина, традиционно, в данном соревновании представлена тремя клубами. По итогам предыдущего сезона УПЛ "Александрия" получила прямую путевку в групповой этап, а "Заря" и "Мариуполь" начнут свой еврокубковый путь со 2-го и 3-го квалификационных раундов соответственно. Первым соперником луганчан станет черногорская "Будучность".
Финальный матч турнира состоится 27 мая 2020 года на стадионе "Энерга-Гданьск" в польском Гданьске.
Расписание и результаты матчей:
Второй квалификационный раунд
Путь представителей лиг
Первые матчи
25 июля:
"Пюник" (Армения) - "Яблонец" (Чехия)
"Вентспилс" (Латвия) - "Гзира Юнайтед" (Мальта)
"Габала" (Азербайджан) - "Динамо Тбилиси" (Грузия)
АЕК Ларнака (Кипр) - "Левски" (Болгария)
"Утрехт" (Нидерланды) - "Зриньски Мостар" (Босния и Герцеговина)
"Сачхере" (Грузия) - "Абердин" (Шотландия)
"Гонвед" (Венгрия) - "Университатя Крайова" (Румыния)
"Алашкерт" (Армения) - "Стяуа" (Румыния)
"Арсенал Тула" (Россия) - "Нефтчи" (Азербайджан)
"Ени Малатьяспор" (Турция) - "Олимпия Любляна" (Словения)
"Лехия Гданьск" (Польша) - "Брондбю" (Дания)
"Млада-Болеслав" (Чехия) - "Ордабасы" (Казахстан)
"Мольде" (Норвегия) - "Чукарички" (Сербия)
"Флора" (Эстония) - "Айнтрахт Франкфурт" (Германия)
"Хеугесунн" (Норвегия) - "Штурм" (Австрия)
"Шахтер Солигорск" (Беларусь) - "Эсбьерг" (Дания)
"Коннах Куэй Номадс" (Уэльс) - "Партизан" (Сербия)
"Локомотив Пловдив" (Болгария) - "Спартак Трнава" (Словакия)
"Хапоэль Б-Ш" (Израиль) - "Кайрат Алматы" (Казахстан)
ЦСКА София (Болгария) - "Осиек" (Хорватия)
МОЛ Фехервар (Венгрия) - "Вадуц" (Лихтенштейн)
"Норчепинг" (Швеция) - "Лиепая" (Латвия)
"Люцерн" (Швейцария) - "Клаксвик" (Фарерские острова)
"Арис" (Греция) - АЕЛ (Кипр)
АЗ Алкмар (Нидерланды) - "Хеккен" (Швеция)
"Гент" (Бельгия) - "Вииторул" (Румыния)
"Дунайська Стреда" (Словакия) - "Атромитос" (Греция)
"Женесс" (Люксембург) - "Витория Гимарайнш" (Португалия)
"Вулверхэмптон" (Англия) - "Крусейдерс" (Северная Ирландия)
"Будучность" (Черногория) - "Заря" (Украина)
"Домжале" (Словения) - "Мальме" (Швеция)
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Прогрес" (Люксембург)
"Страсбур" (Франция) - "Маккаби Хайфа" (Израиль)
"Легия" (Польша) - КуПС (Финляндия)
"Торино" (Италия) - "Дебрецен" (Венгрия)
"Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Аполлон" (Кипр)
"Эспаньол" (Испания) - "Стьярнан" (Исландия)
Ответные матчи
31 июля:
"Чукарички" (Сербия) - "Мольде" (Норвегия)
1 августа:
"Ордабасы" (Казахстан) - "Млада-Болеслав" (Чехия)
"Кайрат Алматы" (Казахстан) - "Хапоэль Б-Ш" (Израиль)
"Вииторул "(Румыния) - "Гент" (Бельгия)
"Заря" (Украина) - "Будучность" (Черногория)
КуПС (Финляндия) - "Легия" (Польша)
"Левски" (Болгария) - АЕК Ларнака (Кипр)
"Университатя Крайова" (Румыния) - "Гонвед" (Венгрия)
"Дебрецен" (Венгрия) - "Торино" (Италия)
"Хеккен" (Швеция) - АЗ (Нидерланды)
АЕЛ (Кипр) - "Арис" (Греция)
"Аполлон" (Кипр) - "Шемрок Роверс" (Ирландия)
"Атромитос" (Греция) - "Дунайська Стреда" (Словакия)
"Вадуц" (Лихтенштейн) - МОЛ Фэхервар (Венгрия)
"Динамо Тбилиси (Грузия) - "Габала" (Азербайджан)
"Зриньски Мостар" (Босния и Герцеговина) - "Утрехт" (Нидерланды)
"Клаксвик" (Фарерские острова) - "Люцерн" (Швейцария)
"Лиепая" (Латвия) - "Норчепинг" (Швеция)
"Маккаби Хайфа" (Израиль) - "Страсбур" (Франция)
"Мальме" (Швеция) - "Домжале" (Словения)
"Нефтчи" (Азербайджан) - "Арсенал Тула" (Россия)
"Брондбю" (Дания) - "Лехия Гданьск" (Польша)
"Яблонец" (Чехия) - "Пюник" (Армения)
"Прогрес" (Люксембург) - "Рейнджерс" (Шотландия)
"Эсбьерг" (Дания) - "Шахтер Солигорск"(Беларусь)
"Гзира Юнайтед" (Мальта) - "Вентспилс" (Латвия)
"Олимпия Любляна" (Словения) - "Ени Малатьяспор" (Турция)
"Айнтрахт Франкфурт" (Германия) - "Флора" (Эстония)
"Стяуа" (Румыния) - "Алашкерт" (Армения)
"Штурм" (Австрия) - "Хеугесунн" (Норвегия)
"Абердин" (Шотландия) - "Сачхере" (Грузия)
"Осиек" (Хорватия) - ЦСКА София (Болгария)
"Спартак Трнава" (Словакия) - "Локомотив Пловдив" (Болгария)
"Витория Гимарайнш" (Португалия) - "Женесс" (Люксембург)
"Крусейдерс" (Северная Ирландия) - "Вулверхэмптон" (Англия)
"Партизан" (Сербия) - "Коннах Куэй Номадс" (Уэльс)
"Стьярнан" (Исландия) - "Эспаньол" (Испания)
Путь чемпионов
Первые матчи
23 июля:
"Арарат-Армения" (Армения) - "Линкольн Сити" (Гибралтар) - 2:0
"Торсхавн" (Фарерские острова) - "Линфилд" (Северная Ирландия) - 2:2
"Шкендия" (Македония) - "Дюделанж" (Люксембург) - 1:2
"Санта Колома" (Андора) - "Астана" (Казахстан) - 0:0
"Тре Пенне" (Сан-Марино) - "Судува" (Литва) - 0:5
24 июля:
"Слован Братислава" (Словакия) - "Фероникели" (Косово)
25 июля:
"Партизани (Албания) - "Шериф" (Молдова)
"Пяст Гливице" (Польша) - "Рига" (Латвия)
"Валюр" (Исландия) - "Лудогорец" (Болгария)
Ответные матчи
30 июля:
"Судува" (Литва) - "Тре Пенне" (Сан-Марино)
"Линкольн Сити" (Гибралтар) - "Арарат-Армения" (Армения)
"Дюделанж" (Люксембург) - "Шкендия" (Македония)
"Фероникели" (Косово) - "Слован Братислава" (Словакия)
"Рига" (Латвия) - "Пяст Гливице" (Польша)
1 августа:
"Шериф" (Молдова) - "Партизани" (Албания)
"Лудогорец" (Болгария) - "Валюр" (Исландия)
"Астана" (Казахстан) - "Санта Колома" (Андора)
"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Торшавн" (Фарерские острова)
Первый квалификационный раунд
"Мальме" (Швеция) - "Баллимена Юнайтед" (Северная Ирландия) - 7:0; 4:0
"Килмарнок" (Шотландия) - "Коннах Куэй Номадс" (Уэльс) - 0:2; 2:1
"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Брейдаблик" (Исландия) - 2:1; 0:0
"Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Бранн" (Норвегия) - 2:1; 2:2
"Витебск" (Беларусь) - КуПС (Финляндия) - 1:1; 0:2
"Торпедо Кутаиси" (Грузия) - "Ордабасы" (Казахстан) - 0:2; 0:1
"Легия" (Польша) - "Европа" (Гибралтар) - 3:0; 0:0
"Хайдук" (Хорватия) - "Гзира Юнайтед" (Мальта) - 1:3; 2:0
"Раднички" (Сербия) - "Флора" (Эстония) - 2:2; 0:2
"Титоград" (Черногория) - ЦСКА София (Болгария) - 0:0; 0:4
"Мура" (Словения) - "Маккаби Хайфа" (Израиль) - 2:3; 0:2
"Кукеси" (Албания) - "Дебрецен" (Венгрия) - 1:1; 0:3
"Тобол" (Казахстан) - "Женесс" (Люксембург) - 1:1; 0:2
"Милсами" (Молдавия) - "Стяуа" (Румыния) - 1:2; 0:2
"Бананц" (Армения) - "Чукарички" (Сербия) - 0:5; 0:3
Б-36 (Фарерские острова) - "Крусейдерс" (Северная Ирландия) - 2:3; 0:2
"Интер" (Финляндия) - "Брондбю" (Дания) - 2:0; 1:4
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Сент-Джозефс" (Гибралтар) - 6:0; 4:0
"Прогрес" (Люксембург) - "Корк Сити" (Ирландия) - 1:2; 2:0
КР (Исландия) - "Мольде" (Норвегия) - 0:0; 1:7
"Левски" (Болгария) - "Ружомберок" (Словакия) - 2:0; 2:0
"Зриньски Мостар" (Босния и Герцеговина) - "Академия Пандев" (Северная Македония) - 3:0; 3:0
МОЛ Фехервар (Венгрия) - "Зета" (Черногория) - 0:0; 5:1
"Хибернианс" (Мальта) - "Шахтер Солигорск" (Беларусь) - 0:1; 0:1
"Нефтчи" (Азербайджан) - "Сперанца" (Молдавия) - 6:0; 3:0
РФШ (Латвия) - "Олимпия" (Словения) - 0:2; 3:2
"Жальгирис" (Литва) - "Гонвед" (Венгрия) - 1:1; 1:3
"Спартак Трнава" (Словакия) - "Радник" (Босния и Герцеговина) - 2:0; 0:2 (по пенальти 3:2)
"Сачхере" (Грузия) - "Фола" (Люксембург) - 2:1; 2:1
"Македония ГП" (Северная Македония) - "Алашкерт" (Армения) - 0:3; 1:3
"Энгордань" (Андорра) - "Динамо Тбилиси" (Грузия) - 0:1; 0:6
"Кайрат Алматы" (Казахстан) - "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) - 2:1; 2:1
"Аполлон" (Кипр) - "Кауно Жалгирис" (Литва) - 4:0; 2:0
"Теута" (Албания) - "Вентспилс" (Латвия) - 1:0; 0:3
"Краковия" (Польша) - "Дунайська Стреда" (Словакия) - 2:2; 1:1
"Левадия" (Эстония) - "Стьярнан" (Исландия) - 3:2; 1:2
"Хеугесунн" (Норвегия) - "Клифтонвилл" (Северная Ирландия) - 5:1; 1:0
"Клаксвик" (Фарерские острова) - "Тракай" (Литва) - 0:0; 1:1
"Динамо Минск" (Беларусь) - "Лиепая" (Латвия) - 1:2; 1:1
"Норчепинг" (Швеция) - "Сент-Патрикс Атлетик" (Ирландия) - 2:1; 2:1
РоПС (Финляндия) - "Абердин" (Шотландия) - 1:2; 1:2
"Домжале" (Словения) - "Бальцан" (Мальта) - 1:0; 4:3
"Хапоэль Б-Ш" (Израиль) - "Лячи" (Албания) - 1:0; 1:1
"Будучность" (Черногория) - "Нарва Транс" (Эстония) - 4:1; 2:0
"Университатя Крайова" (Румыния) - "Сабаил" (Азербайджан) - 3:2; 3:2
"Шкупи" (Северная Македония) - "Пюник" (Армения) - 1:2; 3:3
"Петрокуб" (Молдавия) - АЕК Ларнака (Кипр) - 0:1; 0:1
Предварительный квалификационный раунд
"Кардифф Метрополитан" (Уэльс) - "Прогрес" (Люксембург) - 2:1; 1:0
Энгордань (Андорра) - "Ла Фиорита" (Сан-Марино) - 2:1; 1:0
"Европа" (Гибралтар) - "Сан-Жулиа" (Андорра) - 4:0; 2:3
НСИ (Фарерские острова) - "Баллимена Юнайтед" (Северная Ирландия) - 0:0; 0:2
"Сент-Джозефс" (Гибралтар) - "Приштина" (Косово) - 2:0; 1:1
"Тре Фиори" (Сан-Марино) - "Клаксвик" (Фарерские острова) - 0:4; 1:5
"Клифтонвилл" (Северная Ирландия) - "Барри Таун" (Уэльс) - 4:0; 0:0
Что дальше
25 июля: первые матчи 2-го раунда квалификации
1 августа: ответные матчи 2-го раунда квалификации
5 августа: жеребьевка раунда плей-офф квалификации
8 августа: третий отборочный раунд, первые матчи
15 августа: третий отборочный раунд, ответные матчи
22 августа: раунд плей-офф, первые матчи
29 августа: раунд плей-офф, ответные матчи
30 августа: жеребьевка группового этапа
19 сентября - 12 декабря: групповой этап
16 декабря: жеребьевка 1/16 финала
20 февраля: 1/16 финала, первые матчи
27 февраля: 1/16 финала, ответные матчи
28 февраля: жеребьевка 1/8 финала
12 марта: 1/8 финала, первые матчи
19 марта: 1/8 финала, ответные матчи
20 марта: жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала
9 апреля: 1/4 финала, первые матчи
16 апреля: 1/4 финала, ответные матчи
30 апреля: 1/2 финала, первые матч
7 мая: 1/2 финала, ответные матчи
27 мая: Финал
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