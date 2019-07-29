21 июля - прошли внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. По предварительным результатам, больше всего голосов получила партия "Слуга народа", за которую проголосовали 43.16% избирателей. Второе место у партии "Оппозиционная платформа - За життя" с 13.05% голосов. Третье место у партии "Батькивщина", за которую проголосовали 8.18% избирателей. Отметим, что за партию "Европейская солидарность" проголосовали 8.10% людей, а за "Голос" - 5.82%.

СМИ сообщают, что спикером Верховной Рады 9-го созыва будет лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Вице-спикером же планируют назначить представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука.

"Я точно думаю, что будет Дмитрий Разумков. Он самый достойный кандидат. Правда, сейчас он боится сглазить, но в зале будет минимум 250 рук "за", - заявил депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия.

При этом, по словам 4-го номера в списке "Слуги", Руслан Стефанчук, вероятно, займет место вице-спикера парламента, а не главы фракции.

"Скорее всего, будет в должности вице-спикера, он близок к законодательной работе, а тут нужна координационная работа", - уверен Арахамия.

Также политик подтвердил, что сейчас на должность главы фракции "Слуга народа" в парламенте есть две кандидатуры: он и глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко.

Раньше сообщалось о том, что явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в ​​истории. А также ЦИК обработала 100% протоколов.