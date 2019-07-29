День Хрещення Русі у Києві: на урочистості зібралися сотні священнослужителів та тисячі вірян

Людяно, але мирно було сьогодні у Києві. День Хрещення Русі відзначили у Києво-Печерській Лаврі. На урочистості зібралися сотні священнослужителів та тисячі вірян