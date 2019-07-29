Синод УПЦ создал комиссию для обмена пленными в формате "всех на всех" [ Редактировать ]
Синод Украинской Православной Церкви поддержал инициативу Блаженнейшего Митрополита Онуфрия об обмене пленными в формате "всех на всех" и установлении мира на Донбассе.
Для содействия этой инициативе, во время заседания Священного Синода 28 июля, была создана Комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел.
Участники Синода отметили важность обмена пленными в формате "всех на всех".
В Комиссию вошли: архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент, епископ Барышевский Виктор викарий Киевской Митрополии, и протоиерей Владислав Диханов, глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам.
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