На севере Пакистана рядом с торговым центром рухнул военный самолет. Об этом сообщают местные СМИ.

Известно, что погибли 17 человек, включая пятерых членов экипажа и 12 гражданских лиц. Еще 12 мирных жителей получили ранения в результате крушения, вызвавшего пожар.



Отмечается, что самолет был на учениях, причины аварии пока не известны.

#planecrash at Mohra kalu near Bahria Phase 7 Rawalpindi pic.twitter.com/GnIly7NpMp — Munir Ahmed (@MunirAhmedLive) July 29, 2019

Раньше сообщалось о том, что в Техасе потерпел крушение самолет. А также в США вертолет упал на крышу небоскреба