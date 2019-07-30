Жуткая авиакатастрофа в Пакистане забрала десятки жизней [ Редактировать ]
На севере Пакистана рядом с торговым центром рухнул военный самолет. Об этом сообщают местные СМИ.
Известно, что погибли 17 человек, включая пятерых членов экипажа и 12 гражданских лиц. Еще 12 мирных жителей получили ранения в результате крушения, вызвавшего пожар.
Отмечается, что самолет был на учениях, причины аварии пока не известны.
#planecrash at Mohra kalu near Bahria Phase 7 Rawalpindi pic.twitter.com/GnIly7NpMp— Munir Ahmed (@MunirAhmedLive) July 29, 2019
#planecrash at Rawalpindi Bahria phase 7 @SAMAATV @92newschannel @ARYNEWSOFFICIAL @aapnewspk @ARYNEWSOFFICIAL pic.twitter.com/kQeQ2C4zmP— Munir Ahmed (@MunirAhmedLive) July 29, 2019
Раньше сообщалось о том, что в Техасе потерпел крушение самолет. А также в США вертолет упал на крышу небоскреба
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