В Нью-Йорке вертолет рухнул на крышу небоскреба в центре Манхеттена. Известно, что пилот погиб, а на крыше здания начался пожар.

О случившемся сообщают иностранные СМИ, в отдельности The NewYork Times.

Говорят, что на борту самолета был только пилот и он погиб. Сейчас здание небоскреба пытаются потушить спасатели.

#Update : Just in - The scene around the building in Midtown #Manhattan in New York will remain closed of in case of falling debris and inspection Fire department said. pic.twitter.com/9dZInjTwEi

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH