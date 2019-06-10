Жуткая авиакатастрофа в Нью-Йорке: вертолет упал на крышу небоскреба (видео ) [ Редактировать ]
В Нью-Йорке вертолет рухнул на крышу небоскреба в центре Манхеттена. Известно, что пилот погиб, а на крыше здания начался пожар.
О случившемся сообщают иностранные СМИ, в отдельности The NewYork Times.
Говорят, что на борту самолета был только пилот и он погиб. Сейчас здание небоскреба пытаются потушить спасатели.
#Update: Just in - The scene around the building in Midtown #Manhattan in New York will remain closed of in case of falling debris and inspection Fire department said. pic.twitter.com/9dZInjTwEi— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) June 10, 2019
787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH— Lance Koonce (@LHKoonce) June 10, 2019
Раньше сообщалось о том, что Зеленский отреагировал на авиакатастрофу Ми-8. Кроме того, 30 мая во Львовской области объявили днем траура по членам авиабригады, погибшим во время тренировочного полета над Ривне.
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