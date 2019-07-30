Популярный мессенджер WhatsApp тестирует новые функции для следующей версии приложения. Об этом сообщает WABetaInfo.

Возможно, мессенджер можно будет использовать на нескольких устройствах без привязки к смартфону.

Сообщается, что команда работает над возможностью предварительного просмотра голосовых сообщений в push-уведомлениях. Когда функцию введут в оборот, пока неизвестно.

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Помимо этого говорится о тестировании быстрого редактирования как полученных, так и отправленных мультимедийных файлов. Эта функция появится на iOS и Android.

С помощью нововведения появится возможность изменения изображений, не выходя из мессенджера, а также можно будет сэкономить память на устройстве, не сохраняя лишних файлов.

Раньше сообщалось о том, что в киевском метро появится покрытие 4G. А также ученые назвали самую опасную соцсеть .