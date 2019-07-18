FaceApp несет серьезную опасность [ Редактировать ]
Приложение FaceApp стало очень популярным в последнее время. Суть его в том, что оно "старит" лица людей. Однако стало известно, что приложение может нарушать конфиденциальность пользователей. Об этом сообщает NewYork Post.
Мобильное приложение FaceApp принадлежит российской компании Wireless Lab. Иностранные эксперты предупреждают пользователей, что это приложение может нести в себе риск разглашения персональной информации, на что есть несколько причин. Во-первых, в своей политике конфиденциальности они пишут, что не гарантируют безопасность данных (а у приложения есть доступ к вашему профилю, фото на телефоне и почте). Во-вторых, фото, которое вы загружаете для обработки, обрабатывается в облаке, а не на вашем телефоне и куда дальше оно может попасть - неизвестно
Вместе с тем отмечается, что это приложение стало одним из самых скачиваемых в мире.
Раньше сообщалось о том, что в популярном мессенджере Telegram с новым обновлением добавилась важная функция - возможность комментирования публикаций. А также Apple официально отказалась от iTunes.
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