В рамках ежегодного фотоконкурса IPPAWARDS были выбраны лучшие снимки этого года, которые были сделаны на iPhone.

Участником проекта мог стать каждый обладатель "яблочного" смартфона. Лучшие работы были опубликованы на сайте конкурса.

Победителем проекта стала 23-летний итальянский фотограф Габриэлла Кильяно с фотографией молодой девушки с ребенком. Она также стала обладательницей звания Фотограф года. Девушка на ее снимке была запечатлена на iPhone X во время путешествия по Африке.

Все работы победителей фотоконкурса представлены в галерее:

Ранее мы писали о том, что с iPhone можно украсть все данные.