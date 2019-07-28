В киевском метро появится покрытие 4G [ Редактировать ]
Пассажиры киевского метрополитена будут иметь доступ к высокоскоростному интернету 4G и хорошей телефонной связи. C помощью тендера прошедшей неделе выбрали подрядчика на строительство 4G в метро. Победителем стала известная китайская компания Huawei.
Уже до конца этого года покрытие 4G появится на станциях Сырец, Академгородок и Героев Днепра. Эта новость порадовала украинцев, так как ситуация со связью в киевском метро оставляет желать лучшего.
Например, на перегоне между станциями Контрактовая и Почтовая иногда связи и вовсе нет, не говоря уже о 2G и 3G.
Украинцы ждут хорошую связь и интернет не только на станциях, но и на перегонах.
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