Футболисты "Динамо" попали в топ-50 талантов Европы [ Редактировать ]
Футболисты киевского клуба "Динамо" Денис Попов и Георгий Цитаишвили вошли в топ-50 главных молодых талантов Европы по версии УЕФА. Список представлен на официальном сайте организации.
Защитник Денис Попов был отмечен следующей характеристикой: "Надежный центральный защитник, специалист по отборам. На золотом для украинцев ЧМ-2019 среди юношей до 20 лет забил три мяча головой".
Также в УЕФА отметили скорость Цитаишвили: "Взрывной вингер. Лучше всего о нем скажет гол после сольного прохода в победном финале ЧМ-2019 среди молодежи до 20 лет".
"Мундиаль" в Польше стал победным для молодежной сборной Украины, в которой выступали Попов и Цитаишвили. В финале украинцы обыграли Южную Корею со счетом 3:1.
Ранее сообщалось, что на Месси напали во время вечеринки.
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