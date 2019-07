Звезда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович стал участником неприятного эпизода в матче своей команды против клуба "Лос-Анджелес". Об этом сообщает Sportbible.

По информации источника, в одном из эпизодов дерби легендарный швед заехал локтем в лицо сопернику Мохамеду Муниру. Ливийский футболист не смог продолжить поединок, и покинул поле с помощью врачей.

This is just unbelievable!!! ElMounir is going to have a surgery tomorrow! pic.twitter.com/XQnT8xEC5K