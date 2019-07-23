Ибрагимович ударом локтем отправил соперника на операционный стол (видео) [ Редактировать ]
Звезда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович стал участником неприятного эпизода в матче своей команды против клуба "Лос-Анджелес". Об этом сообщает Sportbible.
По информации источника, в одном из эпизодов дерби легендарный швед заехал локтем в лицо сопернику Мохамеду Муниру. Ливийский футболист не смог продолжить поединок, и покинул поле с помощью врачей.
This is just unbelievable!!! ElMounir is going to have a surgery tomorrow! pic.twitter.com/XQnT8xEC5K— Amro Tarek (@AmroAbdelAziz) 22 июля 2019 г.
Защитнику диагностировали перелом скулы. Теперь Муниру предстоит операция и длительное восстановление.
Zlatan'la hava mücadelesine çıkan ve dirsek darbesi alan Mohamed El Mounir'in son durumu 😱 pic.twitter.com/YOLa1tjLxi— MLS Türkiye (@TurkiyeMLS) 22 июля 2019 г.
Отметим, что судья никак не отреагировал на грязный фол Ибрагимовича. Однако дисциплинарный комитет MLS взял дело под свой контроль и игрок может быть дисквалифицирован.
Шведский нападающий перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" в 2018 году. За это время он принял участие в 44 поединках, записав на свой счет 38 голов и 9 результативных передач.
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