Польща закликала розширити "нормандський формат" [ Редактировать ]
Розширити "нормандський формат" для вирішення конфлікту на сході України пропонує Польща. Сусідня держава готується з серпня головувати в Радбезі ООН. Чим вигідно це для України? Дивіться далі.
Польща посідає місце непостійного члена Ради Безпеки ООН упродовж останніх двох років. Це шоста каденція Варшави у цьому статусі за всю історію існування організації. В серпні республіка головуватиме в Радбезі. З цієї нагоди голова МЗС Яцек Чапутовіч зібрав у Варшаві дипломатичний корпус. І окреслив головні питання, над вирішенням яких працюватиме Радбез під керівництвом Польщі. Одне з ключових - безпека у східній Європі та в Україні зокрема.
Яцек Чапутовіч нагадав, що Польша в Радбезі ООН уже висувала конкретні пропозиції щодо вирішення українського питання. Зокрема, пропонувала призначити спеціального представника генсека Оон з питань України. І хоч тоді такого рішення не ухвалили, обговорення пропозиції триває.
Упродовж непостійного членства Польща в Радбезі ООН відбулося вісім дискусій, присвячених українському питанню. Усе, щоб втримати на міжнародному рівні увагу до конфлікту в Україні. Його мусять врегулювати, наголошує голова польської дипломатії. І пропонує для цього вдосконалити нормандський формат.
"На наш погляд, "нормандський формат" не дав задовільних результатів. Росія не виконує Мінських угод. Можливо, варто розглянути пропозицію президента України і розширити "нормандський формат", наприклад, за рахунок США і Великої Британії. Це може бути вдалим рішенням, адже нині ми бачимо блокаду й відсутність перспективи".
Раніше президент України Володимир Зеленський пропонував перезапустити "нормандський формат" і влаштувати зустріч "четвірки" в Мінську за участі лідерів США та Великої Британії. Проте явних зрушень у цьому питанні поки що немає.
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