В політсилі вважають, що очільники міст під час виборів задіяли адміністративний ресурс

Мери міст, які програли на виборах до Верховної ради повинні піти у відставку. Про це заявили в партії "Опозиційна платформа - За життя". В політсилі вважають, що очільники міст під час виборів задіяли адміністративний ресурс і зловживали владою, щоб проштовхнути до парламенту свій партійний список.

До того ж не гребували чорним піаром та брудними технологіями під час передвиборчої кампанії.

Тому в "Опозиційній платформі - За життя" закликали очільників міст добровільно піти у відставку і не намагатись виправити результати виборів на свою користь шляхом фальсифікацій.