В "Опозиційній платформі - За життя" закликали до відставки мерів, що зловживали владою на виборах [ Редактировать ]
Мери міст, які програли на виборах до Верховної ради повинні піти у відставку. Про це заявили в партії "Опозиційна платформа - За життя". В політсилі вважають, що очільники міст під час виборів задіяли адміністративний ресурс і зловживали владою, щоб проштовхнути до парламенту свій партійний список.
До того ж не гребували чорним піаром та брудними технологіями під час передвиборчої кампанії.
Тому в "Опозиційній платформі - За життя" закликали очільників міст добровільно піти у відставку і не намагатись виправити результати виборів на свою користь шляхом фальсифікацій.
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