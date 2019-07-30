Скотланд-Ярд потрапив під шквал критики. Поліцейських звинувачують у перевищенні службових обов'язків та обмані суддів. Йдеться про справу щодо Віп-педофілів. Як виявилося, детективи повірили на слово чоловікові, який вигадав усю історію. З подробицями - Світлана Чернецька з Лондона.

Його забирали з дому в будь-який час дня чи ночі, деколи просто зі школи. Це відбувалося у різних місцях, зокрема, будинках та готелях. Там його та інших хлопчиків розбещував один, а часто кілька чоловіків.

Ця історія вжахнула моторошними деталями. Ім'я жертви журналісти не розкривають. Коли чоловік врешті звернувся до поліції 5 років тому, йому дали псевдонім Нік. Детективам він розповідав про віп-педофілів, які розбещували, знущалися та жорстоко вбивали малолітніх хлопців. На допитах Нік не стримував сліз.

"Я намагався розбудити його, та він не прокидався. Багато крові було навколо, на моїх руках. Мене відтягнули від нього і вкинули в машину".

Усі ці події, за словами Ніка, відбувалися у 70-80-х роках. А злочинці ніхто інший, аніж тодішній прем'єр-міністр Едвард Гіт, міністр внутрішніх справ Леон Бріттан, голови спецслужб та депутати. Два з половиною мільйона фунтів та два роки слідства. Втім, жодних інших жертв педофілів не знайшли. Так само не змогли підтвердити жодну історію Ніка.

Розслідування під кодовою назвою "Операція Мідланд" швидко зайшло в глухий кут. В 2015 поліція провела обшуки у будинках високопоставлених підозрюваних. Їхні імена одразу ж просочилися в пресу. Втім, в оселях нічого не знайшли. Далі слідство відкрили вже проти самого Ніка.

Ніком виявився 51-річний житель Англії Карл Біч. Його звинуватили в шахрайстві та перешкоджані здійсненню правосуддя. А після обшуку в його домі ще й у зберіганні дитячої порнографії. Біча засудили до 18 років за гратами. Ось тільки більшість фігурантів справи не дожили до реабілітації їхніх імен.

"Я спостерігав за Бічом у суді. Він виглядав дуже дивно, не показував жодних емоцій, жодного натяку на каяття за усі ті побрехеньки, які розповідав. Тим часом для нас це були дуже тяжкі роки. Адже нашу близьку людину звинувачували в таких серйозних речах", - говорить Лінкольн Селігман, похресник експрем'єр-міністра Едварда Гіта.

Тим часом, Скотланд-ярд продовжують критикувати за те, що повірили на слово удаваній жертві.

"Ми погоджуємося, не все вдалося зробити правильно у цій справі, втім незалежна перевірка не знайшла жодних доказів, що поліцейські діяли зі злими намірами чи нечесно під час розслідування звинувачень Карла Біча", - говорить Стівен Гауз, заступник комісара поліції Лондона.

Втім, стало відомо, що детективи значно перебільшили свідчення Карла Біча, коли звернулися до судді за ордерами на обшук. А це вже перевищення службових повноважень. І може загрожувати поліцейським - кримінальним переслідуванням.