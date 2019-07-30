А в астрологии есть определенные знаки зодиака высокого класса, которые хотят, чтобы в их жизни их окружали дорогие вещи. Zen пишет о том, какие из знаков всегда и во всем хотят от жизни лучшего.

ТЕЛЕЦ (20 апреля - 20 мая)

Все, что любит Телец - прекрасное искусство, изысканная еда, изысканное постельное белье и редкие вина - не обходится дешево. У Тельцов дорогой вкус, и они не хотят чувствовать себя обделенными, поэтому они слишком импульсивно тратят слишком много на то, что должны иметь. Им нравится, когда другие дарят им подарки, но, пожалуйста, не дарите им то, что некачественно сделано или дешево.

ЛЕВ (23 июля - 22 августа)

У Льва дорогой вкус, и он любит делать покупки. Поскольку эти две вещи могут быстро опустошить банковский счет, Лев чрезвычайно хорош в поиске выгодных сделок.

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Он знает, когда лучше всего покупать определенные вещи. Он даже знает, когда его любимые магазины могут похвастаться распродажами.

ВЕСЫ (23 сентября - 22 октября)

Весам нравятся красивые вещи, а дешевые оскорбляют их чувства. Весы знают, что нет ничего постыдного в посещении винтажных и благотворительных магазинов, в использовании приложений для покупки дизайнерской одежды.

Если что-то хорошо сделано, оно имеет гораздо более длительный срок хранения. Весы знают толк в качестве и могут обнаружить ценную фарфоровую посуду в комиссионном магазине и купить ее по цене намного ниже рыночной.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 19 января)

Козероги осторожны со своими деньгами, поэтому они не просто покупают что-то по прихоти. Они имеют дорогой вкус и любят качественные товары, поэтому, если они чего-то хотят, они сделают практичное дело и сэкономят на этом.

Это может занять недели, месяцы или даже дольше, но когда они получат нужную вещь, она станет еще более особенной, потому что Козерог заслужил ее. Если Козерогу придется бегать по городу, пытаясь получить что-то по лучшей цене, он это сделает.

ВОДОЛЕЙ (20 января - 18 февраля)

Дорогой вкус Водолея склоняется не столько к одежде и еде, сколько к электронике и экзотическим каникулам. Водолеи должны иметь новейшие компьютеры, телефоны и устройства, и у них нет терпения ждать, пока цены упадут. Они хотят этого сейчас. Но электроника - не единственный признак их дорогого вкуса; они любят ходить в прекрасные и роскошные места, где их балуют и обращаются к ним как к королевским особам.

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