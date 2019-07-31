В Украине хотят приватизировать все банки: названа причина [ Редактировать ]
Заместитель руководителя Офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук выступил с важным заявлением. Он считает, что государственные банки в Украине необходимо приватизировать. Об этом сообщает Bloomberg.
Он отметил, что это будет способствовать приходу на рынок страны крупнейших зарубежных кредитных организаций.
"Банки должны быть проданы в первую очередь. Я бы хотел, чтобы в Украину пришли десять больших системных банков", - сказал он.
Он также отметил понимание Зеленским необходимости предоставить Национальному банку Украины возможность проводить независимую денежно-кредитную политику.
"Когда мы продемонстрируем изменения в подходе к приватизации, продаже сельскохозяйственных земель, когда мы привлечем несколько крупных компаний к добыче природных ресурсов, все эти примеры дадут четкий сигнал, что правила поменялись", - заключил Заместитель руководителя Офиса президента.
Раньше сообщалось о том, что у Зеленского рассказали, как будут вести информационную войну. А также Зеленский назначил внештатного советника.
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