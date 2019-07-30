Верховная Рада IX созыва не успеет организовать первое заседание до 1 сентября. Такое мнение выразил глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Я юрист и насколько понимаю сроки начала работы Верховной Рады, то до 1 сентября, она наверное, не успеет начать работу", - сказал он.

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Богдан также отметил, что это зависит от большого количества судебных процессов, которые не дают ЦИК сформировать в окончательном варианте состав будущего парламента.

Раньше сообщалось о том, что ЦИК приняла все протоколы с "мокрыми печатями". А также явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в ​​истории.